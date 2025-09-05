Personalhöchststand im Burgenland: 83 neue Polizisten ausgemustert

Am Freitag wurden 83 neue Polizistinnen und Polizisten für den Dienst im Burgenland ausgemustert. Auf der Friedensburg Schlaining nahmen 37 Frauen und 46 Männer an der bisher größten Feier dieser Art im Land teil.

Mit der Angelobung verzeichnet die Landespolizeidirektion einen Personalhöchststand von mehr als 1.800 Exekutivbediensteten. Österreichweit stieg die Zahl der Bewerber 2024 um knapp 50 Prozent auf über 2.500, davon 111 im Burgenland. Aktuell befinden sich rund 90 weitere Aspiranten in Ausbildung.