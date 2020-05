Expertin hilft bei schwierigen Fällen

Sind Kinder heute verhaltensauffälliger als früher? "Kinder bringen heute andere Voraussetzungen mit. Eltern tun sich schwerer Grenzen zu setzen. Das macht die Integration in den Gruppenverband für diese Kinder oft schwer. Andererseits gehen die Kindergartenpädagoginnen heutzutage viel mehr auf die Bedürfnisse der Kleinen ein", sagt Lehner.



Dass das Projekt erfolgreich ist, zeigt sich auch am Beispiel von Moritz. "Wir haben festgestellt, dass er kurz vor dem Eintritt in den Kindergarten ein Geschwisterchen bekommen und noch dazu seine geliebte Oma verloren hat", sagt Lehner. Der Kindergarten habe beim Buben weitere Verlustängste geweckt. Schrittweise und unter Einbeziehung der Eltern wurde Moritz in den Kindergarten integriert. "Nach einem Jahr hat er schon über einen längeren Zeitraum mit anderen Kinder gespielt", berichtet Lehner.



Die Mobile psychologisch-pädagogische Beratung wird auch 2012 fortgesetzt und mit 30.000 Euro vom Land unterstützt.