Esterházy contra Land

Seit 1. Oktober steht Andreas R. Vollmer, 36, an der Spitze der Esterházy-Weingruppe. Der gebürtige Deutsche, der in den vergangenen Jahren in Argentinien lebte und dort zuletzt das Weingut Ojo de Vino in Menoza leitete, folgt auf die bisherige Wein-Geschäftsführerin Elisabeth Kamper, die Esterházy nach sechs Jahren verlässt.

Mit dem Wechsel bleibt Esterházy im übrigen der Internationalisierung treu. Anfang August erst war Robert Tannenbaum zum Direktor für Kultur bestellt worden. Der New Yorker gehört damit zum Führungsquartett rund um Generaldirektor Stefan Ottrubay. Vollmer ist nun Teil der achtköpfigen erweiterten Geschäftsleitung des Unternehmens.

Vollmer soll auch die internationale Präsenz von Esterházy-Weinen weiter verstärken, zuletzt wurde stark auf Ost- und Südostasien gesetzt.