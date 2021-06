Es geht rund: Am Leithaberg ist's gut Kirschen essen

Wer nun auf den Geschmack gekommen ist, der hat in der kommenden Zeit ausreichend Gelegenheit diversen Gaumenfreuden im im Rahmen des Kirschenzauberst zu frönen. Dafür sorgen die Genussproduzenten, die die Leithaberger Edelkirsche an die Gastronomie im Burgenland, Wien und Niederösterreich liefern. In ausgewählten Wirtshäusern und Restaurants kann man die süße Frucht - in verschiedenen Variationen - erleben.

In den Küchen werden Kreationen gezaubert wie etwa Rindsrouladen mit Kirschen, oder der klassische Kirschstrudel.

Kirsch- und Genussmarkt in Purbach

Einer der Höhepunkte der Saison ist der Genussmarkt am kommenden Samstag: inmitten der historischen Kellergasse in Purbach gilt es eine genussvolle Zeit rund um die (Produkte der) Leithaberger Edelkirsche zu erleben.

www.edelkirsche.at