Erhöhung der Ortstaxe wird Thema im Landtag
Die geplante Anhebung der Ortstaxe macht vor allem kleinen privaten Zimmervermietern große Sorgen.
Wie berichtet will die rot-grüne Koalition in der Landtagssitzung am Donnerstag einen Antrag auf Erhöhung der Ortstaxe ab 2026 einbringen. Derzeit müssen Gäste pro Übernachtung 2,50 Euro berappen, das Geld fließt zu 80 Prozent an den Burgenland Tourismus, 20 Prozent gehen an die Gemeinde.
Wie groß der Sprung nach oben ist, wollte Tourismuschef Dietmar Tunkel am Montag noch nicht verraten, 4,50 Euro sind aber möglich. Das Burgenland sei im Gleichklang mit anderen Bundesländern, so Tunkel.
Die Anhebung war auch Thema beim jüngsten Tourismus-Stammtisch (eine lose Runde von Hoteliers aus Bad Tatzmannsdorf und Stegersbach) vor wenigen Tagen. Die Anwesenden befürchten "massive Wettbewerbsnachteile, die durch einen derart drastischen Schritt entstehen würden".
„Aufgrund der Konkurrenzsituation im Tourismus mit anderen Regionen und Ländern wird es schwer, eine weitere Steigerung der Kurtaxe an den Privatgast als Urlauber weiterzugeben, was wiederum eine zusätzliche finanzielle Belastung für den Betrieb darstellt", meint etwa Elisabeth Rehling vom Hotel zum Kastell im Kurort.
Auf Einladung der regionalen Tourismusvertreter saß dieses Mal auch ÖVP-Klubobmann Bernd Strobl am Stammtisch und sicherte den Betrieben Unterstützung zu.
„Eine 80-prozentige Erhöhung der Ortstaxe ist in der aktuellen Lage völlig realitätsfremd. Die rot-grüne Landesregierung darf das Landesbudget nicht auf dem Rücken von Gästen und Betrieben sanieren. Statt eines Preisschocks braucht es ein faires Stufenmodell, volle Transparenz und eine strikte Zweckbindung der Einnahmen. Jeder zusätzliche Euro muss nachweislich in den Tourismus zurückfließen“, betont Strobl.
Die Volkspartei will am Donnerstag im Landtag einen Antrag einbringen, "der die Interessen der Tourismusregionen schützt und klare Spielregeln für künftige Änderungen der Ortstaxe festlegt".
