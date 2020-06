Ensemble schlug von Wien aus Wellen

Freilich wollte man mit der Location am Donaukanal auf den Schauplatz der diesjährigen Produktion anspielen. Hat doch Shakespeare die Handlung von "Was ihr wollt" – die Komödie feiert, wie berichtet, am 3. Juli Premiere – an der Küste Illyriens angesiedelt. Nach einem Schiffbruch strandet dort das Geschwisterpaar Viola und Sebastian, im Glauben, der jeweils andere habe das Unglück nicht überlebt, beginnt das Schicksal irrwitzige Blüten zu treiben. Das für Regisseur Werner Prinz "spannende am schwierigen Stück: Es hat so viel mit unserem Leben zu tun, es ist alles glaubwürdig, die Erfindung des Menschlichen".

Um darauf aus erster Hand Gusto zu machen, holte Intendant Wolfgang Böck neben Prinz die Schauspiel-Crew und Bühnenbildner Erich Uiberlacker ebenso mit ins Boot wie auch Kulturlandesrat Helmut Bieler und Schloss-Spiele-Geschäftsführer Wolfgang Kuzmits.

Ab 3. Juli Kobersdorfer Boden unter den Füßen, soll amüsantes Sommertheater in Begleitung einer Gypsy-Band über die Bühne gehen, damit darauf Schloss und Hafenlandschaft verschmelzen, möchte Uiberlacker "mit Operafolie neue optische Signale" setzen, die bewährte Drehbühne sieht der Bühnenbilder als "Sinnbild für eine Welt, die immer neue Situationen schafft".

Diese zu meistern, liegt an "altgedienten Kräften und neuen Leuten", so Böck, der selbst die Rolle des Malvolino spielen wird. Kobersdorf-erfahren und 2012 wieder mit dabei sind etwa Ronald Kuste und Andrea Köhler, "endlich Zeit hat der alte Freund" Wolf Bachofner, bekannt aus "Schnell ermittelt".