Elfen gegen Trollarmeen: "Der Frieden war noch nie so in der Krise"

Bei der Friedenskonferenz des Austrian Centre for Peace (ACP) auf der Burg Schlaining ist am Mittwoch die Rolle von Desinformation in internationalen Konflikten im Vordergrund gestanden. Diskutiert wurde unter anderem, wie Künstliche Intelligenz, Falschinformationen oder aus dem Kontext gerissene Bilder Auseinandersetzungen befeuern und wie dem entgegengewirkt werden kann, erläuterte ACP-Direktor Tobias Lang im Gespräch mit der APA.