Eiswein: Süßer Rest

„Gemmas an“, ruft dann „Scheffe“ Hans Nittnaus. Noch schnell ein letzter Zug an der Zigarette, tief durchatmen und los geht’s. „14,36 sind’s genau“, klärt Nittnaus lautstark auf. Er ist verbunden mit dem Bezirksreferat der burgenländischen Landwirtschaftskammer, das minütlich die Temperaturen per Handy durchgibt.

Das Hasardspiel hat also ein Ende. Selbst Experten waren sich nicht sicher, ob es im heurigen Weinjahr einen Eiswein geben wird. In der Regel ist nämlich die Lese von gefrorenen Trauben – in diesem Fall sind es Grüner Veltliner, Chardonnay und Sauvignon blanc – spätestens im Dezember abgeschlossen. „Seit ich Winzer bin, kann ich mich nicht erinnern, dass wir im Februar gelesen hätten“, sagt Nittnaus. Josef Finster von der Burgenländischen Landwirtschaftskammer könne sich an einen derart späten Termin auch nicht erinnern.