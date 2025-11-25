Eisenstädter Stadtbus mit neuer Linienführung und Echtzeit-Tracking

Mit 14. Dezember tritt der neue Fahrplan des Eisenstädter Stadtbusses in Kraft. Die Änderungen sind gravierender als in den vergangenen Jahren. Besonders im Bereich Bahnhof, Schlossplatz und Kirchäcker gibt es Neuerungen. „Unser Ziel ist ein moderner, klimafreundlicher Stadtverkehr, der sich laufend an die Bedürfnisse der Menschen anpasst“, so Bürgermeister Thomas Steiner (ÖVP) bei der Präsentation am Dienstag.

Ab Fahrplanwechsel starten alle Linien bereits gegen sechs Uhr früh, um die Pendlerzüge um 6.30/6.31 Uhr zu erreichen. Frühkurse ab 6.10 und 7.10 Uhr sollen auch pünktliche Ankünfte bei Schulen und Kindergärten ermöglichen. Der Betrieb endet bei den Linien Georg, Vitus und Martin gegen 19 Uhr, die Linie Fanny fährt wie bisher bis 19:24 Uhr. Bessere Anbindung an den Zugverkehr und Frühkurse Durch gebündelte Pausen pro Stunde statt zweier kurzer Unterbrechungen sollen Umstiege zwischen Bus und Bahn und zwischen den Stadtbuslinien erleichtert werden. „Mit dem neuen Fahrplan machen wir den Stadtbus noch attraktiver nicht nur für die Eisenstädterinnen und Eisenstädter, sondern auch für die vielen Pendler", so Steiner.

Noch eine Neuerung: Seit fast einem Jahr ist der Eisenstädter Stadtbus elektrisch unterwegs. Nun folgt eine Echtzeit-Tracking-Website namens stadtbuseisenstadt.live, die von Patrick Wegleitner im Rahmen seiner Masterarbeit für die TU entwickelt wurde. Damit lässt sich erstmals genau sehen, wo sich der Bus gerade befindet. Die wichtigsten Änderungen im Überblick: Linie Georg: Neue Positionierung der Haltestelle Martinkaserne

Entfall der Haltestellen St. Georgen Friedhof, Schulzentrum und Feldstraße, dafür

neue Routenführung über die Bischof Stefan Laszlo-Straße und den neuen Durchbruch Lobzeile/Bahnhofvorplatz, um Staus auf der Ödenburger Straße zu vermeiden

Neue Haltestellen: Bischof Stefan Laszlo-Straße und Andrea Fraunschiel Park

Neuer Halteplatz vor dem Bahnhof mit entsprechender genauer Beschilderung Linie Vitus Neue Routenführung über den Schlossplatz – damit fährt der Bus nun direkt durch das Stadtzentrum

Neue Haltestellen: Schlossplatz, Stadtvilla und Volksschule

Entfall der Haltestellen Josef Joachim-Straße und Domplatz (werden durch die neuen Halte ersetzt)

Haltestelle Kleinhöflein Wiener Straße entfällt (nahe Ersatz durch VS Kleinhöflein) Linie Martin Stadiongasse entfällt aufgrund der schmalen Zufahrt; Ersatz derzeit nicht möglich

Schlosspark Nordost ist als mögliche Ersatzhaltestelle in Planung Linie Fanny Neue Route über Leichtathletikarena / E_Cube und Polizeidirektion statt bisher Finanzamt

Route wird verkürzt, um Verspätungen auf der Ödenburger Straße zu vermeiden

Neue Linienführung: Schulzentrum – Krautgartenweg – Bischof Stefan Laszlo-Straße – Andrea Fraunschiel Park – neuer Durchbruch Lobzeile/Bahnhofvorplatz – Bahnhof

Neuer Halteplatz beim Bahnhof