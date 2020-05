Eisenstadt: Wohnen im Zentrum gefragt

Wir sind es gewohnt, wesentlich komplexere Bauvorhaben durchzuführen. Das Projekt in der Sylvesterstraße stellt für uns keine große technische Herausforderung dar. Es wird dadurch auch kein Anrainer in Gefahr gebracht", beruhigt Harald Jessl, Geschäftsführer der Sylvesterstraße Errichtungs Ges.m.b.H. Wie berichtet, sollen in Eisenstadt neun luxuriöse Wohnungen in unmittelbarer Nähe des Stadtzentrums entstehen. Das Grundstück, das lange Zeit schwer zu verkaufen war, da die Zufahrt äußerst schmal ist, wurde schließlich von der WG-Immobilien GmbH erstanden. "Die WG Immobilien hat uns das Grundstück vorgestellt. Wir haben uns dann die Bebauungsmöglichkeiten angesehen und geschaut, was auch wirtschaftlich Sinn macht", erzählt Jessl. Eine Marktanalyse habe gezeigt, dass die Nachfrage nach zentralem Wohnraum in Eisenstadt groß ist, da neue Wohnungen vor allem an der Peripherie entstehen. "Natürlich waren wir vor dem Kauf auch bei der Baubehörde und haben mit ihr den Konsens gesucht und gemeinsam Überlegungen angestellt, wie wir die Zufahrt lösen können", sagt der Geschäftsführer.