Wein vom Leithaberg DAC bebt in Gläsern

Glimmerschiefer und Leithakalk auf den ersten Blick für Geschmackserlebnisse verantwortlichen zu machen, klingt trocken. Dass auf diesen Gesteinsarten – vorzufinden zwischen Leithagebirge und Neusiedler See – aber Süffiges gedeiht, möchten dessen Produzenten morgen, Samstag, in der Orangerie im Eisenstädter Schlosspark unter Beweis stellen.

Mehr als 50 Leithaberg DAC-Winzer bieten von 14 bis 19 Uhr mehr als 200 ausgewählte Weine unter dem Motto „Der Leithaberg bebt“ zur Verkostung an, der Eintritt macht 15 Euro aus und inkludiert einen 10 Prozent-Gutschein, den man am Leithaberg-Wochenende bei allen Winzer-Betrieben und in der Vinothek Selektion Burgenland am Schlossplatz einlösen kann. KURIER-Leser haben die Möglichkeit, sich in der Orangerie gratis durch die Palette zu schlürfen. Zu den aktuellen Jahrgängen weiß 2011 und rot 2010 werden außerdem Häppchen aus der Region gereicht.

Einen chilligen Ausklang kann der Tag in der Vinothek Selektion Burgenland nehmen. Natürlich kommen auch bei dieser „After Taste Party“ (19.30 bis 22 Uhr, 15 Euro) Gaumenfreuden nicht zu kurz. Bei lässiger Musik kann man kulinarische Schmankerl der Genussregion sowie eine große Auswahl an eigens zusammengestellten Leithaberg-Specials wie „Best of Leithaberg“ verkosten.

