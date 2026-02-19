Wenn Katzen zuhören: Leseförderung auf vier Pfoten

Einmal pro Woche herrscht im Tierschutzhaus Sonnenhof eine besondere Atmosphäre. Dann nehmen Volksschulkinder Platz, schlagen ihre Bücher auf und lesen vor. Ihr Publikum: geduldige Katzen , die weder korrigieren noch bewerten.

Das Projekt „Lesekatzen“ ist eine Kooperation des Landes Burgenland mit dem Sonnenhof und der Bildungsdirektion. Ziel ist es, Kindern einen geschützten Raum zu bieten, in dem sie ihre Lesekompetenz stärken – ohne Leistungsdruck, dafür mit viel Verständnis.

Lernen ohne Druck

Landeshauptmann-Stellvertreterin und Tierschutzreferentin Anja Haider-Wallner (Grüne) machte sich kürzlich selbst ein Bild von dem Projekt. „Lesen ist eine Schlüsselkompetenz – und gerade für Kinder mit Unsicherheiten braucht es geschützte Räume, in denen sie ohne Druck üben können“, betonte sie beim Besuch. Die ruhige, wertschätzende Atmosphäre helfe dabei, Selbstvertrauen aufzubauen – und gleichzeitig einen respektvollen Umgang mit Tieren zu lernen.