Wenn Katzen zuhören: Leseförderung auf vier Pfoten
Zusammenfassung
- Das Projekt „Lesekatzen“ ermöglicht Volksschulkindern, einmal pro Woche im Tierschutzhaus Sonnenhof Katzen vorzulesen und so ihre Lesekompetenz ohne Leistungsdruck zu stärken.
- Die ruhige Atmosphäre und das wertfreie Zuhören der Katzen fördern das Selbstvertrauen der Kinder und vermitteln einen respektvollen Umgang mit Tieren.
- Das kostenfreie Angebot richtet sich an dritte und vierte Klassen im Bezirk Eisenstadt-Umgebung und verbindet Leseförderung mit Tierschutz.
Einmal pro Woche herrscht im Tierschutzhaus Sonnenhof eine besondere Atmosphäre. Dann nehmen Volksschulkinder Platz, schlagen ihre Bücher auf und lesen vor. Ihr Publikum: geduldige Katzen, die weder korrigieren noch bewerten.
Das Projekt „Lesekatzen“ ist eine Kooperation des Landes Burgenland mit dem Sonnenhof und der Bildungsdirektion. Ziel ist es, Kindern einen geschützten Raum zu bieten, in dem sie ihre Lesekompetenz stärken – ohne Leistungsdruck, dafür mit viel Verständnis.
Lernen ohne Druck
Landeshauptmann-Stellvertreterin und Tierschutzreferentin Anja Haider-Wallner (Grüne) machte sich kürzlich selbst ein Bild von dem Projekt. „Lesen ist eine Schlüsselkompetenz – und gerade für Kinder mit Unsicherheiten braucht es geschützte Räume, in denen sie ohne Druck üben können“, betonte sie beim Besuch. Die ruhige, wertschätzende Atmosphäre helfe dabei, Selbstvertrauen aufzubauen – und gleichzeitig einen respektvollen Umgang mit Tieren zu lernen.
Die sogenannten „Sonnenkatzen“ hören geduldig zu – egal, ob ein Wort stockt oder ein Satz wiederholt wird. Genau diese bedingungslose Akzeptanz mache den Unterschied, heißt es seitens des Tierschutzhauses. Viele Kinder würden beim Vorlesen regelrecht aufblühen.
Gleichzeitig profitieren auch die Tiere: Die ruhige Ansprache und der sanfte Rhythmus der Kinderstimmen wirken beruhigend und fördern positive Erfahrungen mit Menschen.
Bildung trifft Tierschutz
„Lesekatzen“ verbindet pädagogische Arbeit mit gelebtem Tierschutz. Neben der Leseförderung steht auch der verantwortungsvolle Umgang mit Tieren im Mittelpunkt.
Das kostenfreie Angebot richtet sich an Schülerinnen und Schüler der dritten und vierten Klassen der Volksschulen im Bezirk Eisenstadt-Umgebung. Die Vorlesestunden finden einmal wöchentlich im Tierschutzhaus Sonnenhof statt – und zeigen, wie einfach Lernen, Vertrauen und Tierwohl miteinander verbunden werden können.
