Eisenstadt: Schlosspark in neuem Glanz

Wenn Franz Prost über den Eisenstädter Schlosspark zu sprechen begann, dann musste man kein eingefleischter Botaniker sein, um von seiner Begeisterung für den ehemaligen Hofgarten der Fürsten Esterházy angesteckt zur werden. Der Arzt hatte den Traum, diesen Landschaftsgarten nach englischem Vorbild zu revitalisieren. War der Schlosspark zur Wende vom 18. auf das 19. Jahrhundert doch eine der meist bewunderten Gartenanlagen in Europa. Diesem Ziel widmete sich Prost bis zu seinem frühen Tod im Jahr 2002. Seither ist Wolfgang Leinner Obmann des Vereins "Freunde des Eisenstädter Schlossparks", dessen Mitglieder Prosts Anliegen weitertragen.

Pächter des Schlossparks sind die Stadt Eisenstadt und das Land Burgenland. Aufgabe des Vereins der Schlossparkfreunde ist die historische Aufarbeitung von Unterlagen, wie der Garten ausgesehen hat bzw. aussehen muss, wenn er dem englischen Landschaftsgarten entsprechen soll. So wurde 2003/4 ein Parkpflege-Konzept fertiggestellt, das genaue Anweisungen enthält, wie der Schlosspark zu pflegen und zu gestalten ist.

In den vergangenen Jahren ist bereits viel geschehen. "Man wird in ganz Mitteleuropa kaum einen vergleichbaren Garten finden, wo man auf einer relativ kleinen Fläche so viele Objekte findet, die noch dazu alle renoviert und funktionstüchtig sind", erklärt der Obmann. So erstrahlen etwa die Orangerie, der Leopoldinentempel oder auch der Obelisk in neuem Glanz.

Das große Projekt für die nächsten Jahre im Schlosspark ist die Instandsetzung des Wasserkreislaufs. "Im Maschinenhaus befand sich die erste Dampfmaschine auf dem europäischen Festland", erzählt Leinner. Von dort aus wurde das Wasser zum Obeliskteich gepumpt und dann durch ein Kanalsystem zum Tempelteich und das Gärtnerhaus, über die

Kastanienallee zurück über den Wasserfall in den Maschinenteich. Eine wichtige Aufgabe des Vereines ist auch das Sammeln von Geldern für den Schlosspark. Zu diesem Zweck laden die Schlossparkfreunde am Donnerstag wieder zum Sommerfest in die Orangerie, wo neben guter Musik auch für Speis und Trank gesorgt ist.

Sommerfest, Orangerie Schlosspark Eisenstadt, 21. Juni 2012, 20 Uhr, Eintritt 15 Euro.