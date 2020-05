Eisenstadt: Neuer Weg zum Shoppingspaß

Schön langsam nimmt der Shopping-Park Haidäcker am Ortsrand von Eisenstadt Gestalt an. Die Leuchtreklamen sind montiert, die Geschäfte werden eingeräumt. Am 17. August wird der Interspar seine Pforten öffnen. Eine Woche später, am 25. August, folgen die anderen Geschäfte.



Bereits Montagvormittag wurde die sogenannte "Spange-Süd" in Betrieb genommen. Eine Verbindungsstraße vom Haidäckerpark zum Fachmarktzentrum in der Rusterstraße. "Durch diese Spange konnte der Weg zwischen den beiden Zentren enorm verkürzt werden. Beide sollen in Hinkunft einen gemeinsamen Standort mit einer überdurchschnittlichen Vielfalt an Warenangeboten und hoher Qualität bilden", betonte VP-Bürgermeisterin Andrea Fraunschiel, die die Eröffnung der neuen Straße gemeinsam mit ihrem Nachfolger Thomas Steiner und SP-Vizebürgermeister Günter Kovacs vornahm. Die neue Straße, die den Namen Siegfried-Marcus-Straße trägt, soll auch die Leinner-Kreuzung entlasten, die bisher Drehscheibe der Verkehrsströme zwischen Mattersburger und Ruster Straße war.