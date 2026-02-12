Plan für 2040: Wie Eisenstadt klimaneutral wird

90 Seiten, klares Ziel

Im Zentrum stehen fünf große Handlungsfelder: Energie, Gebäude, Mobilität, Abfallwirtschaft und Stadtentwicklung. Der Ausbau erneuerbarer Energien soll weiter vorangetrieben werden – etwa durch zusätzliche Photovoltaikanlagen auf städtischen Dächern. Auch die Fernwärme wird ausgebaut, öffentliche Gebäude sollen schrittweise von fossilen auf klimafreundliche Heizsysteme umgestellt werden.

Spätestens 2040 soll Eisenstadt klimaneutral sein. Bürgermeister Thomas Steiner (ÖVP) spricht von einem „klaren Plan mit Verbindlichkeit und Planungssicherheit“.