Brand auf Bundesstraße: Fahrer verhindert Schlimmeres
Ein Pkw geriet auf der B50 bei Purbach in Brand. Drei Feuerwehren und die Polizei standen im Einsatz.
Zusammenfassung
- Ein Pkw geriet am Dienstagabend auf der B50 zwischen Purbach und Breitenbrunn in Vollbrand; Personen befanden sich nicht mehr im Fahrzeug.
- Die Feuerwehren Purbach und Breitenbrunn brachten den Brand gemeinsam rasch unter Kontrolle, nachdem erste Löschmaßnahmen eingeleitet wurden.
- Der Lenker konnte den Anhänger mit einem weiteren Auto rechtzeitig abkuppeln, das Zugfahrzeug brannte jedoch vollständig aus; zur Bergung wurde die Feuerwehr Donnerskirchen hinzugezogen.
