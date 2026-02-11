Einsatz

Brand auf Bundesstraße: Fahrer verhindert Schlimmeres

Ein Pkw geriet auf der B50 bei Purbach in Brand. Drei Feuerwehren und die Polizei standen im Einsatz.
Johanna Worel
Vor 2 Minuten

Feuerwehreinsatz - Fahrzeug Brand

Zusammenfassung

  • Ein Pkw geriet am Dienstagabend auf der B50 zwischen Purbach und Breitenbrunn in Vollbrand; Personen befanden sich nicht mehr im Fahrzeug.
  • Die Feuerwehren Purbach und Breitenbrunn brachten den Brand gemeinsam rasch unter Kontrolle, nachdem erste Löschmaßnahmen eingeleitet wurden.
  • Der Lenker konnte den Anhänger mit einem weiteren Auto rechtzeitig abkuppeln, das Zugfahrzeug brannte jedoch vollständig aus; zur Bergung wurde die Feuerwehr Donnerskirchen hinzugezogen.

Ein Pkw ist am Dienstagabend auf der B50 zwischen Purbach und Breitenbrunn in Brand geraten. Die Feuerwehr Purbach wurde um 18.16 Uhr alarmiert, beim Eintreffen stand das Fahrzeug bereits in Vollbrand. Personen befanden sich nicht mehr im Auto.

Zufällig befand sich ein Feuerwehrfahrzeug der Breitenbrunner Einsatzlräfte in der Nähe der Unfallstelle. Sie begannen noch vor Eintreffen der zuständigen Feuerwehr Purbach mit ersten Löschmaßnahmen. Gemeinsam brachten die zwei Einheiten den Brand rasch unter Kontrolle.

Pkw ausgebrannt

Feuerwehr stand im Einsatz

Zugfahrzeug ausgebrannt

Das Fahrzeug war mit einem Anhänger unterwegs, auf dem sich ein weiteres Auto befand. Der Lenker reagierte geistesgegenwärtig und kuppelte den Anhänger rechtzeitig ab, sodass sich die Flammen nicht ausbreiten konnten. Das Zugfahrzeug brannte jedoch vollständig aus.

Zur Bergung des ausgebrannten Wracks wurde die Feuerwehr Donnerskirchen mit einem Wechselladerfahrzeug samt Kran alarmiert. Neben den Feuerwehren Purbach, Breitenbrunn und Donnerskirchen wurde auch die Polizei alarmiert.

