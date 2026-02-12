Norbert Hofer sagt Chefjob ab – wegen Niessls Kandidatur

Norbert Hofer wird nach seinem Rückzug als Klubobmann der burgenländischen FPÖ doch nicht zweiter Geschäftsführer bei der Binder-Leitl Investment GmbH.

Er habe das Angebot abgelehnt, weil Alt-Landeshauptmann Hans Niessl (SPÖ) als prominenter Gesellschafter der Firma für das Amt des Bundespräsidenten kandidieren will, sagte Hofer am Donnerstag zur APA. Er will sich nun auf die Emerald Horizon Aktiengesellschaft konzentrieren.