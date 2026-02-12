Abgelehnt

Norbert Hofer sagt Chefjob ab – wegen Niessls Kandidatur

Wegen Hans Niessls geplanter Kandidatur als Bundespräsident wird Norbert Hofer doch nicht Geschäftsführer bei Binder-Leitl.
12.02.2026, 10:51

Hören Sie sich diesen Artikel an

Um diesen Artikel hören zu können, brauchen Sie ein KURIER Abo.

Merkliste

Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden.

BURGENLAND-WAHL: INTERVIEW MIT NORBERT HOFER (FPÖ)

Zusammenfassung

  • Norbert Hofer lehnt den Geschäftsführerposten bei Binder-Leitl wegen Hans Niessls geplanter Bundespräsidentschaftskandidatur ab.
  • Hofer befürchtet Diskussionen im Wahlkampf, da Niessl als Gesellschafter gegen Hofers Partei antreten könnte.
  • Hofer bleibt passiver Gesellschafter bei Binder-Leitl und konzentriert sich auf die Emerald Horizon AG.

Norbert Hofer wird nach seinem Rückzug als Klubobmann der burgenländischen FPÖ doch nicht zweiter Geschäftsführer bei der Binder-Leitl Investment GmbH

Er habe das Angebot abgelehnt, weil Alt-Landeshauptmann Hans Niessl (SPÖ) als prominenter Gesellschafter der Firma für das Amt des Bundespräsidenten kandidieren will, sagte Hofer am Donnerstag zur APA. Er will sich nun auf die Emerald Horizon Aktiengesellschaft konzentrieren.

Jetzt ist es fix: Norbert Hofer wechselt in die Privatwirtschaft

Hofer argumentierte, er wäre bei Binder-Leitl Geschäftsführer einer Gesellschaft gewesen, "in der ein prominenter Gesellschafter im Wahlkampf möglicherweise gegen jene Partei antritt, für die ich selbst kandidiert habe".

"Hätte zu Diskussionen geführt"

Vor dem Hintergrund seiner eigenen Kandidatur 2016 "hätte das mit hoher Wahrscheinlichkeit zu dauerhaften Diskussionen im Wahlkampf geführt", sagte Hofer.

Kurze Verstimmung zwischen Blau und Türkis

Das wolle er allen Beteiligten ersparen: "Meiner Partei, Hans Niessl, aber auch mir selbst und meiner Familie." Er bleibe nun passiver Gesellschafter bei Binder-Leitl, werde jedoch in keiner Weise operativ tätig sein.

Mehr zum Thema

Oberwart FPÖ
Agenturen, haipa  | 

Kommentare