35 Jahre Ferienspiel: Eisenstadt blickt auf Sommer voller Highlights

Mit einem doppelten Jubiläum endete am 14. August das Eisenstädter Ferienspiel 2025 . Die beliebte Ferienbetreuung stand heuer unter dem Motto „100 Jahre Landeshauptstadt Eisenstadt“ und feierte gleichzeitig ihr 35-jähriges Bestehen .

Insgesamt 225 Kinder nahmen vom 21. Juli bis 14. August teil, mehr als 60 Programmpunkte sorgten für Abwechslung. Ein Höhepunkt waren die Besuche in der Stadtvilla Eisenstadt, wo die jungen Teilnehmer auf Zeitreise durch ein Jahrhundert Stadtgeschichte gingen. In Workshops wurden Seife, Pralinen und Limonade nach alten Rezepten hergestellt.

Auch Bewegung kam nicht zu kurz: Klettern, Ninjaparcours, Fußball, Schwimmen oder Basketball standen ebenso am Programm wie ein Ausflug ins 2Beans in Kleinhöflein, wo die Kinder den Weg der Kakaobohne bis zum Getränk nachvollzogen.