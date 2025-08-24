Auffahrunfall auf der Ostautobahn: Stau und Verletzte auf der A4
Am Samstagnachmittag kam es gegen 15.30 Uhr auf der A4 Ostautobahn in Fahrtrichtung Ungarn zu einem Auffahrunfall zwischen einem PKW und einem Sattelzug. Der Unfall ereignete sich zwischen der Abfahrt Gewerbepark Neusiedl am See/Parndorf und der Abfahrt Weiden/Gols.
Der PKW-Lenker und seine Beifahrerin wurden vom Roten Kreuz erstversorgt und mit Verletzungen unbestimmten Grades ins Krankenhaus gebracht.
Um die verkeilten Fahrzeuge zu trennen, musste die Hinterachse des Sattelzugs angehoben werden. Der beschädigte Wagen wurde anschließend mit einem Kran auf ein Wechselladerfahrzeug verladen und gesichert abgestellt. Der LKW konnte seine Fahrt danach selbstständig fortsetzen.
Die Mitarbeiter der Asfinag übernahmen die Reinigung der Fahrbahn und banden ausgelaufene Flüssigkeiten. Während der Bergungs- und Reinigungsarbeiten blieb der erste Fahrstreifen gesperrt, wodurch es zu erheblichen Verkehrsbehinderungen kam.
Nach mehr als einer Stunde war der Einsatz abgeschlossen. Die Feuerwehr Neusiedl am See stand mit zwölf Mitgliedern und drei Fahrzeugen im Einsatz und konnte schließlich wieder einrücken.
Kommentare