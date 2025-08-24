Auffahrunfall auf der Ostautobahn: Stau und Verletzte auf der A4

Am Samstagnachmittag kam es gegen 15.30 Uhr auf der A4 Ostautobahn in Fahrtrichtung Ungarn zu einem Auffahrunfall zwischen einem PKW und einem Sattelzug. Der Unfall ereignete sich zwischen der Abfahrt Gewerbepark Neusiedl am See/Parndorf und der Abfahrt Weiden/Gols.

Der PKW-Lenker und seine Beifahrerin wurden vom Roten Kreuz erstversorgt und mit Verletzungen unbestimmten Grades ins Krankenhaus gebracht.