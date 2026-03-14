Eisenstadt: Das Ehrenamt wird heuer hochgehalten

In der Landeshauptstadt steht 2026 im Zeichen des Ehrenamtes. Menschen, die sich freiwillig für andere einsetzen und einen Beitrag für das Zusammenleben in der größten Stadt des Landes leisten, werden vor den Vorhang geholt.

Zum Beispiel mit der Kampagne „Mein Einsatz zählt“, die am Freitag vorgestellt wurde. Im Mittelpunkt stehen engagierte Persönlichkeiten aus Eisenstadt. Sie sollen die Vielfalt des Ehrenamtes repräsentieren. „Ehrenamt ist das Fundament unseres gesellschaftlichen Zusammenhalts“, zeigt sich Bürgermeister Thomas Steiner (ÖVP) überzeugt.