Eisenstadt: Autowerkstätte bei Großbrand schwer beschädigt

Bei einem Großbrand in einer Auto-Werkstatt im Gewerbegebiet im Süden der Landeshauptstadt standen in der Nacht auf Donnerstag acht Feuerwehren aus zwei Bezirken mit 140 Personen und 24 Fahrzeugen im Einsatz. Kurz nach ein Uhr früh waren bei der Landessicherheitszentrale mehrere Notrufe eingegangen, offenbar hatten Autofahrer die Flammen bemerkt.



"Der zuerst eintreffende Einsatzleiter unserer Feuerwehr stellte sofort fest, dass sich eine große Werkstatt samt angeschlossenem Verwaltungsgebäude im Vollbrand befindet", schildert Philipp Dorner, Pressesprecher der Feuerwehr Eisenstadt. An ein Vordringen ins Innere der Gebäude war nicht zu denken, gelöscht werden musste von außen. In der Werkstatt befand sich neben mehreren Autos auch ein 2.000-Liter-Öltank.

Während des gesamten Einsatzes stand die Teleskopmastbühne, deren Besatzung später durch die Kräfte der Feuerwehr Mattersburg unterstützt wurde, in Verwendung. Dadurch konnten Löscharbeiten im Dachbereich erfolgen und das Dach und Teile der Fassade abgetragen werden. Der Besitzer der Kfz-Werkstatt war inzwischen eingetroffen und stellte einen mit Schüttgutschaufel ausgestatteten Kranwagen zur Verfügung.