Einen "echten Ploderer" günstig kaufen

Die untere Grenze spielt sich bei 50 Euro ab, nach oben hin ist bei 300 Euro Schluss. Will man übrigens selbst als Modell posieren, ist man für ein Porträt „schon mit 500 Euro dabei“, erklärt der gebürtige Wiener und Wahl-Eisenstädter.

Auf Geschenksuche und natürlich auch für die eigenen vier Wände können Kunstsinnige morgen in Wilfried Ploderers „Kunstwerkstadt Eisenstadt“ in der Pfarrgasse zuschlagen. Von 14 bis 19 Uhr wird die kreative Ware feilgeboten – „solange der Vorrat reicht. Wer zuerst kommt, malt zuerst“, betont der Maler. Im Angebot finden sich Originale wie Drucke in verschiedenen Größen, die Bandbreite reicht vom Acrylwerk bis hin zur Mischtechnik, von Abstraktem zu Realem. Wohl besonders begehrt, weil des Malers jüngster Kunst-Coups: Einige kleine fotorealistische Arbeiten, diesem Stil hat sich Ploderer seit 2009 verschrieben.

Dass er diese „Herausforderung“ meistert, belegen nicht nur Ausstellungen in Österreich, Deutschland, Italien und Russland. Sein Fotorealismus erobert auch die hohe See: Das Gemälde eines Punschkrapfens, zum Anbeißen real, wird auf dem Clubschiff „AIDA Mar“ ab dem Frühjahr 2012 über die Meere schippern. Mit einer weiteren Auftragsarbeit hat Wilfried Ploderer jüngst das Lifestyle-Magazin „Premium“ zusätzlich auf Hochglanz gebracht. Präsentiert wurde das Werk in edlem Ambiente auf der Luxus-Messe „Luxury, please! “ 2011.

So., 18. Dez., 14 bis 19 Uhr, Kunstwerkstadt Eisenstadt, Pfarrgasse 16