Eine Vision nimmt Formen an

Im Burgenland gibt es derzeit 15 Privatkindergärten. In diesen Häusern wird genau so gearbeitet wie in den öffentlichen Kindergärten mit ziemlich einheitlichen Standards, sagt Kornelia Berlakovich,Kindergarteninspektorin des Landes. Der Kindergartenbeitrag ist genau so hoch oder niedrig, wie in den öffentlichen Kindergärten. Der Schnitt liegt bei 45 Euro pro Kind und Monat, da man zusätzliche Kosten beim Familienreferat der Landesregierung rückerstattet bekommt. In einigen Kindergärten sei der Betrag zwar etwas höher, aber nicht der Rede wert.