Eine unendliche Geschichte

Fortschritte sieht der VP-Politiker aber dann doch bei der Zusammenarbeit im Bereich Gynäkologie und unfallchirurgischer Versorgung, die beide in Hainburg angeboten werden. Dafür seien die bauchchirurgischen Leistungen in Kittsee angesiedelt und die Patienten würden dorthin verwiesen. "Für uns wären aber weitere Kooperationen notwendig", sagt Schneeberger. So wäre ein gemeinsamer Einkauf und die Zusammenarbeit bei der Ausbildung der Turnusärzte vorstellbar.



Zurückhaltender gibt sich da schon Rudolf Strommer. Seit dem Jahr 2003 bestehe eine Kooperationsvereinbarung, die auch zum Teil umgesetzt wurde: "Wir glauben, dass in manchen Bereichen die Zusammenarbeit noch mehr intensiviert werden könnte", sagt der Seewinkler Abgeordnete.



Landesrat Peter Rezar kontert: Es gebe Kooperationen zwischen Kittsee und Hainburg in ausgewählten medizinischen Fachbereichen wie Gynäkologie, Urologie, Unfallchirurgie oder Bauchchirurgie. Diese wurden "sukzessive" ausgeweitet. Nur: "Mit der Entscheidung, 90 Millionen in den Umbau von Hainburg zu investieren, hat Niederösterreich das Burgenland vor vollendete Tatsachen gestellt. Das war kein Bekenntnis zur Kooperation."