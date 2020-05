Einbrüche in Hochhaus geklärt

Im Fahrzeug der beiden stellte die Polizei Schlüssel sicher, die vom Einbruch in Eisenstadt stammten. Der 36-jährige František St. stritt bei seiner Einvernahme zunächst ab, jemals in Eisenstadt gewesen zu sein. "Aber die Kollegen der Spurensicherung haben ganze Arbeit geleistet und so konnten wir ihn überführen", erklärt Krenn. Seine 30-jährige Komplizin dürfte mit der Einbruchsserie in der Landeshauptstadt nichts zu tun haben. Sie wurde aber bereits wegen eines älteren Verfahrens gesucht. Beide befinden sich in Wien in Untersuchungshaft.