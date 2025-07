Einbruchsserie geklärt: Slowake (29) auf Diebestour in der Ostregion

Nach monatelanger Ermittlungsarbeit ist es Kriminalisten aus dem Bezirk Neusiedl am See gelungen, eine länderübergreifende Einbruchsserie aufzuklären.

Es war eine unscheinbare Fahrzeugkontrolle in Kittsee, die letztlich alles ins Rollen brachte: Bereits Ende April wurde ein 29-jähriger slowakischer Staatsbürger im Bezirk Neusiedl am See angehalten. Im Wagen: mehrere Kaffeemaschinen, ein Paar Ski und weitere Gegenstände – deren Herkunft unklar.