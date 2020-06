Einbrecher "lieben" Kaffeehaus

Ich kann heuer gleich zwei Jubiläen feiern, 25 Jahre Stadt-Cafe und zehn Einbrüche." Gustav Gamauf beweist Humor. Galgenhumor. Der 56-Jährige wird wieder ernst und betont: "Meine Familie und die Mitarbeiter sind verängstigt." Der Gastronom aus Oberwart hatte des Öfteren unliebsamen Besuch, neun Mal im Geschäft, ein Mal in seinem Haus in Bad Tatzmannsdorf. "Dieser Einbruch in die privaten Räumlichkeiten hat mich am meisten belastet."

Zuletzt drangen Kriminelle im April diesen Jahres in das bekannte Kaffeehaus im Zentrum ein. "Die Polizei konnte sieben der zehn Delikte aufklären. Die Täter kommen aus dem In- und Ausland", schildert Gamauf. Der angerichtete Schaden sei jedes Mal weit höher als der Wert des gestohlenen Diebsgutes.

"Einen Betrieb positiv zu führen wird ohnehin immer schwieriger und dann gibt es auch noch solche äußeren Umstände", sagt der Gastronom. Es komme ja einiges hinzu: die Beeinträchtigung im Betrieb durch die Spurensicherung, Gespräche mit der Polizei, die Protokollaufnahme, Gegenüberstellungen und Gerichtsverfahren.