Ein Zuhause für Obdachlose

Mit Stand von vergangener Woche gibt es im Burgenland 2215 Bezieher einer bedarfsorientierten Mindestsicherung, 728 davon sind Kinder. Die Armutsgefährdungsquote liegt laut Gerlinde Stern-Pauer, Büroleiterin von Soziallandesrat Peter Rezar, mit 10,7 Prozent unter dem österreichischen Durchschnitt, der bei 12,5 liegt.

Waren 2005 noch 43.000 Burgenländer armutsgefährdet so sind es nach dem kürzlich präsentierten Bericht 30.000. Alle Menschen, die bedürftig sind (unabhängig von einer eventuellen Obdachlosigkeit), haben Anspruch auf Mindestsicherung oder auf Sozialhilfe (wenn sie nicht arbeitsfähig sind). In diesen Fällen stehen ihnen 795 Euro zur Verfügung. Das ist dieselbe Summe, die Mindestrentner bekommen.

Das Burgenland sei für eine zentral erreichbare eigene Obdachloseneinrichtung einerseits zu klein, aber gleichzeitig auch zu groß, was bei potenzieller Obdachlosigkeit die Erreichbarkeit einer zentralen Einrichtung betrifft, so Stern-Pauer. Es gebe aber immer wieder Menschen, die zwischendurch einen Wohnbedarf benötigen – z.B. Männer nach einer Wegweisung oder nach einem Gefängnisaufenthalt – doch das sei meistens nur kurzfristig. Diese burgenländischen Männer – sofern sie sich persönlich bei den Sozialreferaten melden – werden auf Kosten der Sozialhilfe in Pensionen oder Gasthäusern untergebracht. Vereinzelt zahlen die Sozialreferate auch die Unterbringung im Männerwohnheim in Wr. Neustadt, so Stern-Pauer.