Ein Winzer lässt den Wein tanzen

"Und irgendwann bleib i dann dort, lass' alles lieg'n und steh'n, geh' von daheim für immer fort." In ihrem Hit besingen S.T.S. zwar eine Insel, mit ihrem Text sprechen sie aber vielen jungen Burgenländern aus der Seele. Mangelnde Ausbildungsmöglichkeiten sowie fehlende Arbeitsplätze seien die Hauptgründe, warum junge Menschen ihren Heimatgemeinden den Rücken kehren, sagt Andreas Kreutzer von Kreutzer Fischer & Partner, der mit seiner Beratungsfirma bereits mehrere Studien zum Thema Abwanderung im Burgenland verfasst hat. "Die meisten gehen zum Studieren nach Wien oder Graz und wenn sie mit der Ausbildung fertig sind, gibt es in ihrer alten Heimat selten einen Arbeitsplatz", sagt Kreutzer. Bei Lehrlingen sei die Situation nicht viel anders. "Die Betriebe sind zu klein, bilden meist nur einen Lehrling aus."

Entgegen dem Abwanderungstrend gibt es aber auch solche, die sich in ihrer Heimat eine Existenz aufbauen. Die neue KURIER-Serie will genau diese "Jungen Wilden" vor den Vorhang holen.

Den Anfang macht Fabian Sloboda aus Podersdorf. Der 29-Jährige ist leidenschaftlicher Winzer und Heurigenwirt. Dass er seiner Heimatgemeinde einmal den Rücken kehrt, war für ihn nie ein Thema. "Das, was viele als Vorzug der Stadt sehen – die Anonymität – wäre für mich kein Zugewinn. Ich finde es großartig, wenn man die Menschen und ihre Geschichten kennt. Deswegen bin ich auch gerne Heurigenwirt. Ich erzähle gerne, höre aber auch gerne zu. Und wenn ich etwas erleben will, besuche ich meine Wirtskollegen in Podersdorf", sagt er.

Sloboda ist Winzer in dritter Generation. Schon früh stand für ihn fest, dass er den elterlichen Betrieb einmal weiterführen will. "Winzer zu werden oder nicht – diese Frage hat sich mir nie gestellt. Die Frage war, was für ein Winzer ich werden will. Möchte ich "klassisch" meinen Beruf ausüben oder will ich nutzen, was man dem Wein immer schon nachsagt: Dass er die Menschen und ihre Fantasie anregt, ihnen Lebensfreude schenkt."