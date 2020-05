Ein tierischer Wellness-Trip

Ich war am Anfang selbst skeptisch, bis ich die ersten Seminare besucht habe", erklärt Tamara Wagner. Der Zweifel des Fragestellers ist also durchaus berechtigt, schließlich ist im Angebotsportfolio der 36-Jährigen aus Großpetersdorf der nicht alltägliche Punkt "Telepathische Tierkommunikation" angeführt.



Im Grunde sei jeder Mensch dazu in der Lage, betont die Südburgenländerin, Tiere würden ständig Gefühle und Bilder übermitteln. "Wir können sie häufig nur nicht richtig zuordnen", schildert Wagner. Es sei eine Frage der Konzentration, man müsse seine eigenen Gedanken abschalten, dann könne man Verbindung aufnehmen.