Ein-Liter-Flasche kommt in Mode

Seit 2011 bringt das Weingut "Groszer (altösterreichische Schreibweise) Wein" authentische und herkunftstypische Weine hervor: "Szapary" und "Saybritz" heißen sie und der Fokus liegt klar auf der Sorte Blaufränkisch.

Aufgrund der hohen Weinqualität, der ansprechenden Optik sowie der Flaschengröße – "Groszer Wein" wird ausschließlich in 1-Liter-Flaschen abgefüllt, so wie es einst üblich war –, feierte das junge Weingut (früher Vinum Ferreum) unter der Leitung des Wieners Matthias Krön und des deutschen Kellermeisters Markus Bach von Anfang an große Erfolge. "Unser größtes Kapital bei ,Groszer Wein‘ ist die beste Lage am Eisenberg", sagt Krön und "unser größtes Ziel ist es, das Terroir des Eisenbergs so unverfälscht wie möglich in die Flasche zu füllen", erklärt wiederum Kellermeister Bach.