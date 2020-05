Ein Kaplan mit starken Muskeln

Thorsten M. Carich ist ein Mann im besten Alter. 31 Jahre ist er jung. Eine Karriere hätte er sowohl als Manager in der Privatwirtschaft (studierte vorerst Handelswissenschaften) als auch als Profifußballer (spielte mit Martin Stranzl in einem Team) machen können. Doch der Trausdorfer hat sich zu völlig Konträrem entschieden. Er feierte am Samstag in seiner Heimatgemeinde seine Primiz.

Auf den ersten Blick wirkte der 31-Jährige einen Tag vor seinem großen Fest ruhig und gelassen; auf den zweiten merkt man dann doch, dass diese Zeremonie nicht spurlos an ihm vorübergeht. „Doch jetzt“, so Carich „habe ich alles beieinander“. Mit beieinander meint er den goldenen Kelch, das Primizgewand und die innere Ruhe für die Feier.

Wie kommt ein junger Mensch dazu Priester zu werden? Das bleibe ein Stück Geheimnis. „Mit 22, 23 Jahren habe ich eine starke Unruhe im Innersten des Herzens gemerkt.“ Und dann sei es doch eine „spontane Entscheidung“ gewesen, Priester zu werden. Doch Jahre zuvor habe er eine Phase gehabt, wo „ich mit der Kirche nicht viel zu tun gehabt habe“. Das sei ein Phänomen seiner Zeit gewesen. „Wie halt viele junge Menschen das haben.“