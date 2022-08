Ein „irrer Plan“, um die Ex-Freundin zurückzuerobern

Es war ein „etwas irrer Plan“, wie es die Staatsanwältin formulierte, mit der ein 43-jähriger Lkw-Fahrer versucht haben soll, seine Ex-Freundin zurückzugewinnen. Nachdem die Frau die Beziehung beendet hatte, soll der Burgenländer ihr teilweise giftige Substanzen wie Insektizide und Salzsäure in Getränke gemischt haben. Er musste sich am Dienstag in Eisenstadt vor einem Schöffensenat wegen der Vorwürfe der Körperverletzung und absichtlichen schwerer Körperverletzung verantworten.

Aus mit gemeinsamer Zukunft

Doch der Reihe nach. Kennengelernt hatten der Lkw-Fahrer und die 36-Jährige einander bei der Arbeit. Im Juni 2021 gingen die beiden eine Beziehung ein. Gemeinsam wollte das Paar in ein Reihenhaus ziehen, die Möbel waren schon bestellt. Doch im Februar war es mit der gemeinsamen Zukunft vorbei. „Er hat gesagt, ich darf ihn nie verlassen und ich brauche auch nicht mehr arbeiten gehen. Es war mir zu eng, als würde ich eingesperrt werden“, schildert die Zeugin vor Gericht. Das Verhältnis zu dem Angeklagten beschreibt sie als „kleine Affäre“.

"Eine Welt ist zusammengebrochen"

„Für mich ist eine Welt zusammengebrochen, als sie die Beziehung beendet hat“, sagte der Angeklagte. Das alles sei sehr plötzlich passiert. Er habe die Frau halten wollen. „Er wollte sie in eine missliche Lage bringen, um sie zu retten und als Held dazustehen“, nannte die Staatsanwältin das Motiv.

Einmal habe er einen Kübel mit Malerutensilien angezündet, nur um das Feuer vor den Augen der Angebeteten zu löschen. Einmal soll der 43-Jährige auch Schnaps in das Bier der Frau geleert haben, was diese allerdings gleich bemerkte. „Weil das nicht funktioniert hat, ist er immer extremer geworden“, sagt die Anklägerin.