Ein ehrenwerter „Einsatz in Zivil“

Wie vielfältig der Polizeiberuf sei, beweise für Doskozil der Einsatz von Beamten als Tierschützer. Ob die Rettung einer Schildkröte am Straßenrand durch Beamte aus Heiligenkreuz, die Bergung eines flugunfähigen Storches in Purbach oder das Einfangen von ausgesetzten Würgeschlangen in Purbach: Alle Retter von Tieren in Not zeichnete die Präsidentin des Wiener Tierschutzvereins, Madeleine Petrovic, höchstpersönlich aus.