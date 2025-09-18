Neue Wanderroute: Zu Fuß über drei Weinberge

Bei strahlendem Herbstwetter wurde am Mittwoch der neue „Drei Weinberge-Rundweg“ eröffnet. Rund 500 Wanderer nahmen an der Premiere teil, organisiert von den Gemeinden Deutsch Schützen-Eisenberg und Kohfidisch. Die 14,1 Kilometer lange Route führt über den Eisenberg, den Deutsch Schützener Berg sowie den Csaterberg und kombiniert Naturerlebnis, Kultur und kulinarische Angebote.

Entlang des Weges laden Buschenschenken, Gasthäuser und Weingüter zur Einkehr und Verkostung, insbesondere des Blaufränkisch DAC Eisenberg. „Der Wanderweg verbindet Natur, Genuss und Kultur und garantiert kulinarische Erlebnisse von Montag bis Sonntag“, betonte Burgenland-Tourismuschef Didi Tunkel. Mindestens vier Betriebe hätten täglich geöffnet. „Pannonisch Wandern“ Besonderheiten sind eine einheitliche Beschilderung nach Alpenvereins-Standard, Informationstafeln zu Natur und Wein sowie Startertafeln mit QR-Codes, die zu aktuellen Öffnungszeiten führen. Ergänzt wird die Hauptroute durch eine 3,2 Kilometer lange Csaterberg-Runde mit weiteren Einkehrmöglichkeiten. Geplant sind zudem Trinkbrunnen und Sitzbänke entlang der Strecke.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Burgenland Tourismus Tourismuschef Tunkel eröffnete den Rundweg.