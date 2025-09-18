Doskozil war einmal ein Brückenbauer

Er hat es schon wieder getan. Nachdem der Wiener Gesundheitsstadtrat Peter Hacker bei der Behandlung von Gastpatienten (vor allem aus NÖ und dem Burgenland) weitere Verschärfungen angekündigt hatte, antwortete Burgenlands Landeshauptmann Hans Peter Doskozil – Sozialdemokrat wie Hacker – mit der Ankündigung rechtlicher Schritte. Immer wieder wollte der studierte Jurist Doskozil in den vergangenen Jahren politische Fragen verschiedenster Art rechtlich klären lassen oder sogar mit erhofften Zahlungen im Gefolge rechtlicher Auseinandersetzungen (Sozial-)Politik machen.

Auf angeblich weit mehr als 100 Millionen Euro aus einem vom Land gegen den Investor Michael Tojner angestrengten Verfahren wartet die Bevölkerung allerdings schon seit Jahren ... Brücken oder Gräben Schweinehaltung, Ärztegesetz, Unabhängigkeit des ORF ließ er vom Höchstgericht prüfen – nicht immer waren die Vorstöße von Erfolg gekrönt. Auch Prozesse gegen Unternehmen und Manager gingen nicht immer zugunsten des Landes aus.