Den Volkslandeshauptmann gibt es nicht

Dem früheren roten Kanzler Fred Sinowatz wird der Satz „Ohne die Partei bin ich nichts“ zugeschrieben. Für Landeshauptmann Hans Peter Doskozil scheint indes zu gelten: Ohne mich ist die Partei nichts. Wie anders sollte man verstehen, was Doskozil im Sommergespräch des ORF Burgenland kundgetan hat? Gefragt, warum er nach laut gewordenen Rücktrittsgerüchten bereits im Sommer 2025 seine Wiederkandidatur bei der Landtagswahl 2030 angekündigt habe, sagte Doskozil: „In Wirklichkeit entscheiden nur zwei, ob ich weitermache oder nicht.“ Das sei einerseits „der Wähler als wesentlichster Entscheider“ und „ich persönlich“.

Fehlt da nicht etwas? Richtig, die Partei. Partei als Anhängsel Ob über Landesparteivorsitz oder Spitzenkandidatur bei einer Landtagswahl – immer entscheidet „die Partei“, vertreten durch Delegierte, im Rahmen von Parteitagen. „Die Mitglieder des Landesparteivorstandes sind in geheimer Wahl mit Stimmzetteln zu wählen“, heißt es im Statut der SPÖ.