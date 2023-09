Drei Verletzte bei Verkehrsunfall im Nordburgenland

Eine Pkw-Kollision hat am Samstagvormittag in St. Margarethen (Bezirk Eisenstadt-Umgebung) drei Verletzte gefordert. Dass Trio wurde laut Landessicherheitszentrale Burgenland (LSZ) per Rettung abtransportiert. Ausger├╝ckt waren neben dem Roten Kreuz auch Feuerwehr und Polizei.