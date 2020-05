Drei Schuldsprüche nach Hitlergruß

Besoffen und grölend fallen sie einander in die Arme. Stimmen Lieder an, deren Texte eindeutig sind: ". . .es war alles wunderbar, was fürs deutsche Volk geschah (. . .) Bomben auf Israel (. . .) die Auserwählten für die letzte Schlacht. . ." Immer wieder fährt die rechte Hand der schwarz gekleideten Männer zum Hitler-Gruß aus.



Diese Szenen bekamen die Jugend-Geschworenen Mittwochvormittag am Landesgericht in Eisenstadt zu sehen. Dort mussten sich drei Niederösterreicher im Alter von 19, 20 und 29 Jahren wegen Wiederbetätigung verantworten. Alle drei Angeklagten zeigten sich geständig.

Den Fall ins Rollen brachte die Ex-Freundin des 29-Jährigen. Sie hatte der Polizei eine Festplatte und eine Videokamera übergeben und gegen die Männer ausgesagt. Der Vorfall hatte sich am 20. März des Vorjahres in einem Stadl irgendwo im Burgenland ereignet. Denn keiner der Beschuldigten wollte sich mehr erinnern können, wo die Feier genau stattgefunden hatte. Einer sei dem anderen mit dem Pkw hinterher gefahren oder eben nur Beifahrer gewesen. Ortstafeln habe man nicht gesehen, und selbst von der Rückfahrt bei Tageslicht blieb nichts im Gedächtnis der drei Männer hängen. Ein Umstand, der das Geschworenengericht nicht nur sehr verwunderte, sondern Ankläger Wolfgang Swoboda auch daran zweifeln ließ, dass der beteuerte Gesinnungswandel tatsächlich vollzogen sei.