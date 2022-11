Drei Rückhaltebecken werden Gemeinde vor Überflutung schützen

Auch vier kleine Becken geplant

In Hornstein (Bezirk Eisenstadt-Umgebung) fiel am Montag der offizielle Startschuss für ein neues Projekt. Bisher war die Marktgemeinde bei Starkregenereignissen nicht ausreichend vor Hochwasser geschützt, das soll sich ändern. Drei Rückhaltebecken werden im ersten Bauabschnitt errichtet, vier weitere sollen in den kommenden Jahren folgen.

Die Becken, mit deren Errichtung nun begonnen wurde, befinden sich an drei Zubringerbächen aus dem Leithagebirge, die sich zum Hornsteiner Ortsbach vereinen. Das größte der drei Becken ist jenes im Buchgraben mit einem Volumen von rund 17.200 Kubikmetern. Das zweitgrößte Becken ist der Schlossgraben (13.500 Kubikmeter) und das kleinste Retentionsbecken wird bei den Krautgärten (3.300 Kubikmeter) entstehen. Dafür werden Querdämme mit einer Höhe von zwölf beziehungsweise sechs Metern geschaffen, um das Wasser in Richtung Ortsmitte abzuführen.

Die Kosten des ersten Bauabschnittes belaufen sich auf etwa zwei Millionen Euro. 49 Prozent davon kommen vom Bund, 40 Prozent vom Land und der Rest von der Gemeinde.