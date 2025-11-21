Markenwechsel im Burgenland: Südburg wird zu Dr. Richard

Die Dr. Richard Gruppe stellt ihren Markenauftritt in Österreich neu auf: Aus „Südburg by Dr. Richard“ wird künftig „Dr. Richard“. Damit setzt das Unternehmen seine Einmarkenstrategie fort und stärkt den einheitlichen Auftritt in allen Bundesländern. Anlass für die Umbenennung war die im September verlängerte Kooperation mit der Verkehrsbetriebe Burgenland GmbH (VBB).

Das Familienunternehmen prägt den öffentlichen Verkehr zwischen Wien und dem Südburgenland seit über 90 Jahren. Die frühere Firma Südburg, gegründet 1929, wurde 1977 in die Dr. Richard Gruppe integriert und hat seither ihren Sitz in Oberwart. Der Standort bleibt auch nach der Umstellung bestehen, ebenso das gesamte Team unter Betriebsleiter Siegfried Tanczos. Ab sofort treten Linien- und Reisebusse in der Region unter dem Namen Dr. Richard auf. Das Erscheinungsbild der Fahrzeuge bleibt mit den bekannten Farben und dem vertrauten Design weitgehend erhalten. Bis Jahresende soll die Umstellung abgeschlossen sein.

„Wir freuen uns sehr, unter der Marke ‚Dr. Richard‘ für unsere Fahrgäste tätig zu sein. Nach vielen Jahrzehnten des Aufbaus bleiben wir ein verlässlicher Arbeitgeber im Burgenland“, so Siegfried Tanczos, Betriebsleiter Dr. Richard Burgenland. Auch künftig wird der Betrieb von Oberwart aus geführt.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Dr. Richard/Martin Pfeiffer Auch künftig wird der Betrieb von Oberwart aus geführt, sagt Siegfried Tanczos, Betriebsleiter Dr. Richard Burgenland.