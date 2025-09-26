Doskozils Ex-Bürochef Herbert Oschep berät Max Lercher

Seit vergangenem Wochenende ist Max Lercher neuer Vorsitzender der SPÖ Steiermark. 90,6 Prozent der Parteimitglieder gaben dem 39-jährigen Murtaler die Stimme. Auf den neuen Parteichef wartet viel Arbeit.

Die SPÖ, die von 2005 bis 2015 den Landeshauptmann stellte, liegt seit der jüngsten Landtagswahl im Vorjahr nur noch auf Rang drei, deutlich hinter FPÖ und Volkspartei. 21,4 Prozent für die Roten im Industrieland sind kein Ruhmesblatt.

Damit das rote Blatt in der grünen Mark in Zukunft wieder sticht, holt sich Lercher Ezzes aus dem Burgenland, wo die SPÖ bei der Wahl im Jänner mit 46,4 Prozent der Stimmen wieder das beste Länderergebnis eingefahren hat.