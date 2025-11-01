Misstrauensantrag: "Gehen davon aus, dass Doskozil anwesend ist"

Der 13. November ist zwar kein Freitag, für die SPÖ könnte er dennoch Unglück bringen.

FPÖ und ÖVP werden an diesem Tag im Rahmen der Landtagssitzung einen Misstrauensantrag gegen Hans Peter Doskozil einbringen.

Unmittelbarer Anlass ist der jüngste Bericht des Landesrechnungshofs zu den um 21 Prozent auf 2,18 Milliarden Euro gestiegenen Finanzschulden des Landes.