Die Förderung des Kindergartenpersonals soll im Gegenzug "gesetzlich abgesichert" erhöht werden und die Gemeinden von der Mitfinanzierung weiterer Ausbauschritte im Rettungswesen befreit werden. "Dass wir noch an weiteren Schrauben drehen und sachliche Kompromisse finden müssen, liegt in der Natur von ehrlich geführten Verhandlungen", so Doskozil. Ziel sei es, die Gemeinden dauerhaft zu entlasten. Dieses Paket müsse für das Land aber auch "wirtschaftlich darstellbar und finanziell zu stemmen sein", betonte er.

Gespräch mit Gemeindevertretern und ÖVP am 23. Juli

Es sei zwar vereinbart gewesen, die in Auftrag gegebenen Bewertungen für den BMV abzuwarten. "Was diesen Prozess betrifft, hat sich in der Zwischenzeit eine neue Entwicklung ergeben, die ich nicht beeinflussen kann", stellte Doskozil mit Blick auf die Ablehnung des "Müllverbands-Deals" durch die schwarzen Bürgermeister fest.