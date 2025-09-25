Doskozil hat keine Eile, ÖVP spürt Druck

Die gute Nachricht: Obwohl in den vergangenen zwei Jahren die Hiobsbotschaften zur finanziellen Lage der Gemeinden kein Ende nehmen wollten – „Wasser steht bis zum Hals“ –, ist noch keine der 171 Kommunen untergegangen.

Die schlechte Nachricht: Seit Landeshauptmann Hans Peter Doskozil Ende 2023 einen Brief an die 171 Gemeinden des Landes geschrieben hat, um ihnen erstmals ein „Gesamtpaket zur strukturellen Entlastung“ inklusive Verkauf des gemeindeeigenen Müllverbandes (BMV) an die Landesholding vorzuschlagen, gibt es kaum Fortschritte, geschweige denn zählbare Ergebnisse.

Das Paket wurde bisher nur hin- und hergeschoben, für zu leicht oder zu schwer befunden, auf- und wieder zugeschnürt.

Nur zugestellt ist das Paket immer noch nicht.