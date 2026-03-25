Lkw-Maut ab 2027 im Burgenland: Routen stehen fest

Nach der Klubklausur des SPÖ-Landtagsklubs in Neutal (Bezirk Oberpullendorf) hat Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) weitere Maßnahmen im Gesundheits- und Pflegebereich angekündigt – und einen Kompromiss in der aktuellen Diskussion um die Gastpatienten vorgeschlagen (der KURIER berichtete).

Zudem verwies Doskozil auf den Ausbau der Pflegeinfrastruktur. Mit zusätzlichen Pflegestützpunkten werde ein niederschwelliges Angebot geschaffen, insbesondere im ländlichen Raum.

Maut-Routen

Zur Finanzierung soll unter anderem eine Lkw-Maut auf ausgewählten Strecken eingeführt werden, geplant ist das schon ab 2027. Die im rot-grünen Regierungsprogramm vorgesehene Lkw-Maut soll noch dieses Jahr umgesetzt werden. Als erster Schritt wurden drei Transitrouten definiert:

von Schachendorf bis Kemeten Richtung A2,

von Rattersdorf bis Steinberg-Dörfl sowie

von Klingenbach bis zum Anschluss an die A3.

Was die Maut finanziell bringen soll, steht zu diesem Zeitpunkt noch nicht fest, derzeit gehe es um die legistische Umsetzung.