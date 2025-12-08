Doskozil ehrt deutschen HNO-Arzt mit höchster Auszeichnung des Burgenlandes

Das Burgenland und die Stadt Leipzig im ostdeutschen Bundesland Sachsen-Anhalt verbinden drei Dinge: Die Namensgleichheit des südwestlich der Stadt gelegenen Landkreises Burgenland. Der Leipziger Verlag Breitkopf & Härtel mit engen Beziehungen zu und einer besonderen Rolle im Verlagsnetz Joseph Haydn. Und Andreas Dietz, seines Zeichens Leiter der Universitätsklinik Leipzig.

Dietz ist aber auch anerkannter HNO-Spezialist (Hals-Nasen-Ohren) und behandelt beziehungsweise operiert den Kehlkopf von Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ).

Seit dem Wochenende gibt es eine weitere Verbindung, Dietz erhielt von Doskozil das Komturkreuz, also die höchste Auszeichnung des Landes. Dieses wird an Personen verliehen, die durch öffentliches oder privates Wirken besondere Leistungen für das allgemeine Wohl vollbracht oder sonst das Ansehen und die Entwicklung des Landes Burgenland gefördert haben, sowie an Personen, die sich Verdienste auf Sachgebieten erworben haben, die in Vollziehung Landessache sind (§1, LGBl. Nr. 20/1967) – zusammengefasst in der Presseaussendung: „außergewöhnlichen Leistungen und herausragendes Engagement“.