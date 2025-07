Doskozil aus Klinik entlassen und bereit für Gemeindeverhandlungen

Möglich machte das ein medizinischer Routineeingriff: „Durch eine Drainage konnte die Flüssigkeit entfernt werden“, heißt es aus dem LH-Büro. Doskozil befinde sich in gutem Allgemeinzustand und werde nun – wie empfohlen – eine Phase der Erholung im familiären Umfeld verbringen.

Trotz gesundheitlicher Pause nimmt der Landeshauptmann weiterhin aktiv an den politischen Abläufen teil. „Er arbeitet derzeit am Laptop und stimmt sich weiterhin eng mit seinem Team in der Landesregierung und im Büro über wichtige aktuelle Themen ab“, wird betont.