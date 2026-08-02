Wählen Sie KURIER als bevorzugte Google-Quelle
Burgenland

Alte Nutztierrassen sichern Lebensräume im Burgenland

In das Projekt „Gefährdete Nutztiere schützen bedrohte Wildtiere“ investiert die Stiftung Naturparke rund 48.000 Euro.
02.08.2026, 17:44

Hören Sie sich diesen Artikel an

Um diesen Artikel hören zu können, brauchen Sie ein KURIER Abo.

Merkliste

Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden.

46-227588955

Alte Nutztierrassen leisten im Naturpark Neusiedler See – Leithagebirge einen wichtigen Beitrag zum Erhalt der Artenvielfalt. Im Projekt „Gefährdete Nutztiere schützen bedrohte Wildtiere“ investiert die Stiftung Naturparke rund 48.000 Euro in Weide- und Transportequipment. Damit kann die Beweidung von 25 Hektar Trockenrasen gesichert und um fünf bis zehn Hektar erweitert werden.

Der Taxler, der mehr als nur Fahrgäste ans Ziel bringt

Projektpartner ist der Biohof Erharth aus Donnerskirchen. Simon und Matthias Erharth bewirtschaften mit 140 Zackelschafen und 40 Pinzgauer Strahlenziegen rund 60 Hektar, darunter 25 Hektar Magerwiesen im Natura-2000-Gebiet. Durch mobiles Weidemanagement werden auch verstreute Flächen gepflegt und vor Verbuschung geschützt.

Seltene Arten schützen

Davon profitieren unter anderem Smaragdeidechse, Neuntöter sowie seltene Schmetterlinge und Pflanzenarten. Landeshauptmann-Stellvertreterin Anja Haider-Wallner betonte die Bedeutung extensiver Beweidung als nachhaltige Maßnahme für den Erhalt von Trockenrasen.

Eisenstadt
kurier.at  | 

Kommentare