Alte Nutztierrassen sichern Lebensräume im Burgenland

Alte Nutztierrassen leisten im Naturpark Neusiedler See – Leithagebirge einen wichtigen Beitrag zum Erhalt der Artenvielfalt. Im Projekt „Gefährdete Nutztiere schützen bedrohte Wildtiere“ investiert die Stiftung Naturparke rund 48.000 Euro in Weide- und Transportequipment. Damit kann die Beweidung von 25 Hektar Trockenrasen gesichert und um fünf bis zehn Hektar erweitert werden.

Projektpartner ist der Biohof Erharth aus Donnerskirchen. Simon und Matthias Erharth bewirtschaften mit 140 Zackelschafen und 40 Pinzgauer Strahlenziegen rund 60 Hektar, darunter 25 Hektar Magerwiesen im Natura-2000-Gebiet. Durch mobiles Weidemanagement werden auch verstreute Flächen gepflegt und vor Verbuschung geschützt.