Diversion statt Strafe für Amok-Drohung vor Schularbeit

Von Gernot Heigl

Um eine Mathematikschularbeit zu verhindern, kritzelte ein 15-jähriger Schüler Ende April eine Amokdrohung auf einen Papierspender in einer Toilette der HAK Neusiedl am See. Einem helfenden Mitschüler wurde am Dienstag im Landesgericht Eisenstadt der Prozess gemacht. Beide Burschen fassten dieselbe Strafe aus: Diversion mit einer Probezeit von zwei Jahren.